default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Mamukelashvili will start Wednesday versus the Kings.

Mamukelashvili will replace Gradey Dick in the first unit for Wednesday's game. Across eight starts this season, Mamukelashvili has posted averages of 15.3 points, 6.6 rebounds, 2.6 assists, 2.5 triples and 1.0 steals per game.

More News