Mamukelashvili (neck) has been ruled out for Tuesday's game against the Nets, Michael Grange of Sportsnet.ca reports.

Mamukelashvili will miss his first game of the season due to a neck contusion and stiffness. His next opportunity to play will come Thursday against Cleveland. With the big man sidelined, Collin Murray-Boyles and Jonathan Mogbo are candidates for increased minutes.

