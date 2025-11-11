Raptors' Sandro Mamukelashvili: Won't suit up Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Mamukelashvili (neck) has been ruled out for Tuesday's game against the Nets, Michael Grange of Sportsnet.ca reports.
Mamukelashvili will miss his first game of the season due to a neck contusion and stiffness. His next opportunity to play will come Thursday against Cleveland. With the big man sidelined, Collin Murray-Boyles and Jonathan Mogbo are candidates for increased minutes.
