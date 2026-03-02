Raptors' Scottie Barnes: Absent from injury report
By RotoWire Staff
• 1 min read
Barnes (quadriceps) is off the injury report for Tuesday's game against the Knicks, Blake Murphy of Sportsnet.ca reports.
The Raptors were expected to list Barnes as questionable with a quadriceps contusion, but he practiced Monday and appears to be ready to roll for Tuesday. Through nine February appearances, the All-Star forward averaged 17.0 points, 7.3 rebounds, 5.3 assists, 2.1 blocks and 1.9 steals in 32.5 minutes per game.
