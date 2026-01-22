Rockets' Aaron Holiday: Won't play Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Holiday (back) will not play Thursday against the 76ers.
Holiday hasn't been in the rotation for Houston lately, so this news is unlikely to make much of an impact in fantasy hoops.
