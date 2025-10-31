default-cbs-image
Finney-Smith (ankle) is out for Saturday's game against the Celtics.

Finney-Smith has been out of action since training camp while he recovers from offseason left ankle surgery. The veteran forward should play meaningful minutes when healthy, but his return doesn't seem to be imminent. Until Finney-Smith is ready to play, Tari Eason has one less obstacle to climb for playing time.

