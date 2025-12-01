Rockets' Dorian Finney-Smith: Remains out for Houston
By RotoWire Staff
• 1 min read
Finney-Smith (ankle) will not play Monday against the Jazz.
Finney-Smith continues to rehab from offseason ankle surgery and remains without an official timetable to return.
More News
-
Rockets' Dorian Finney-Smith: Not playing Sunday•
-
Rockets' Dorian Finney-Smith: Ruled out for Monday•
-
Rockets' Dorian Finney-Smith: Remains without return timetable•
-
Rockets' Dorian Finney-Smith: Sidelined once again•
-
Rockets' Dorian Finney-Smith: Ruled out Wednesday•
-
Rockets' Dorian Finney-Smith: Won't play Monday•