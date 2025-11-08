default-cbs-image
Finney-Smith (ankle surgery) has been ruled out for Sunday's game in Milwaukee.

Finney-Smith underwent ankle surgery back in June, and the only update we've had since then came in October, when head coach Ime Udoka acknowledged that he was behind schedule. There haven't been any positive reports of him making progress, so we can assume he's still not close.

