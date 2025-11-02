Rockets' Dorian Finney-Smith: Won't play Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Finney-Smith (knee) has been ruled out for Monday's game against the Mavericks.
Finney-Smith has yet to make his Rockets debut as he continues to recover from offseason left ankle surgery. The veteran forward's next opportunity to take the court will come Wednesday against the Grizzlies, though with no clear timetable for his return, it doesn't appear that a comeback is imminent.
