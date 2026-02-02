Spurs' Victor Wembanyama: Cleared to play Sunday
Wembanyama (calf) is available for Sunday's game against the Magic, Michael C. Wright of ESPN.com reports.
Wembanyama carried a questionable tag due to left calf soreness but will suit up Sunday for the second leg of the Spurs' back-to-back. Over his past 10 outings, the 22-year-old star is averaging 24.0 points, 10.7 rebounds, 2.1 blocks and 1.6 assists in 28.8 minutes per game.
