default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Wembanyama (calf) is available for Sunday's game against the Magic, Michael C. Wright of ESPN.com reports.

Wembanyama carried a questionable tag due to left calf soreness but will suit up Sunday for the second leg of the Spurs' back-to-back. Over his past 10 outings, the 22-year-old star is averaging 24.0 points, 10.7 rebounds, 2.1 blocks and 1.6 assists in 28.8 minutes per game.

More News