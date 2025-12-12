Spurs' Victor Wembanyama: Expected to play Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Wembanyama (calf) is expected to play in Saturday's game against the Thunder, Shams Charania of ESPN reports.
Wembanyama has been sidelined by a calf strain since Nov. 14, but he's been traveling with the Spurs on their current road trip and is closing in on a return. Final clearance will be determined following Friday's practice, so it sounds like the superstar big man could avoid the injury report altogether. Wembanyama's presence would dampen the fantasy appeal of Luke Kornet considerably.
More News
-
Spurs' Victor Wembanyama: Could return Saturday•
-
Spurs' Victor Wembanyama: Ruled out for Wednesday•
-
Spurs' Victor Wembanyama: Could return Wednesday•
-
Spurs' Victor Wembanyama: Back at practice, return date TBD•
-
Spurs' Victor Wembanyama: Still without official return date•
-
Spurs' Victor Wembanyama: Out multiple weeks with calf strain•