Wembanyama (calf) is expected to play in Saturday's game against the Thunder, Shams Charania of ESPN reports.

Wembanyama has been sidelined by a calf strain since Nov. 14, but he's been traveling with the Spurs on their current road trip and is closing in on a return. Final clearance will be determined following Friday's practice, so it sounds like the superstar big man could avoid the injury report altogether. Wembanyama's presence would dampen the fantasy appeal of Luke Kornet considerably.

