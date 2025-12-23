Spurs' Victor Wembanyama: Goes through shootaround
By RotoWire Staff
• 1 min read
Wembanyama (calf) participated in Tuesday's morning shootaround, NBA reporter Matthew Tynan reports.
Wembanyama is listed as questionable on the official injury report, but his participation in the morning bodes well for his availability against the Thunder on Tuesday night. If he's unable to get the green light, guys like Kelly Olynyk and Luke Kornet could step into larger roles.
