Spurs' Victor Wembanyama: Leaves for locker room
By RotoWire Staff
• 1 min read
Wembanyama exited to the locker room in the second quarter of Tuesday's Game 2 against Portland due to an apparent facial injury, Tom Orsborn of the San Antonio Express-News reports.
Wembanyama fell face-first onto the court and ran back to the locker room with 8:57 remaining in the second quarter. Luke Kornet will likely help pick up the slack while Wembanyama is sidelined. The star big man can be considered questionable to return until further notice.
