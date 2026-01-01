Spurs' Victor Wembanyama: Limps to locker room
By RotoWire Staff
• 1 min read
Wembanyama left Wednesday's game against the Knicks with an apparent knee issue, James L. Edwards III of The Athletic reports.
Wembanyama came down awkwardly and was in some obvious pain. He hobbled straight back to the locker room, and it remains to be seen if he'll be able to finish out this contest.
