Spurs' Victor Wembanyama: Nets 22 points in 16 minutes
By RotoWire Staff
• 1 min read
Wembanyama only needed 16 minutes to produce 22 points (6-10 FG, 1-4 3Pt, 9-10 FT), seven rebounds, three assists, one 3-pointer and one turnover during Friday's preseason win over the Jazz.
Wembanyama continues to impress in limited minutes through the postseason, so managers can feel confident taking him off the board within the first three picks on draft day.
More News
-
Spurs' Victor Wembanyama: Flirts with triple-double•
-
Spurs' Victor Wembanyama: No restrictions at training camp•
-
Spurs' Victor Wembanyama: Officially cleared to play•
-
Spurs' Victor Wembanyama: Undergoes surgery on blood clot•
-
Spurs' Victor Wembanyama: Deep vein thrombosis ends season•
-
Spurs' Victor Wembanyama: Doubtful for Thursday•