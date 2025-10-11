default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Wembanyama only needed 16 minutes to produce 22 points (6-10 FG, 1-4 3Pt, 9-10 FT), seven rebounds, three assists, one 3-pointer and one turnover during Friday's preseason win over the Jazz.

Wembanyama continues to impress in limited minutes through the postseason, so managers can feel confident taking him off the board within the first three picks on draft day.

More News