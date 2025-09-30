Spurs' Victor Wembanyama: No restrictions at training camp
By RotoWire Staff
• 1 min read
Head coach Mitch Johnson says that Wembanyama will be a full participant in training camp, NBA reporter Matthew Tynan reports.
Wembanyama underwent surgery on deep vein thrombosis in his right shoulder back in March, and the Spurs announced in July that the big man was fully recovered from the operation. Now that the superstar center is good to go for training camp, fantasy managers should have no concerns about his health to begin the season. Wembanyama averaged 24.3 points, 11.0 rebounds, 3.8 blocks, 3.7 assists and 1.1 steals per game over 46 regular-season appearances in 2024-25.
