Spurs' Victor Wembanyama: Out again Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Wembanyama (knee) has been ruled out for Saturday's game against Portland.
Wembanyama hyperextended his left knee Wednesday, but additional testing came back clean, which is an encouraging sign for the superstar's long-term health. However, the Spurs will give Wembanyama some additional time to rest. His next chance to play will come Tuesday against Memphis in what will be the first leg of a back-to-back set. In the meantime, Luke Kornet and Kelly Olynyk should handle most of the center duties.
