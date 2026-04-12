Spurs' Victor Wembanyama: Out for season finale
By RotoWire Staff
Wembanyama (ribs) is out for Sunday's game against Denver, Paul Garcia of ProjectSpurs.com reports.
Wembanyama returned from a one-game absence for Friday's 139-120 win over the Mavericks. However, since he reached the 65-game threshold for awards eligibility, he can take the night off to rest up for the postseason. With Luke Kornet (shoulder) also out, Mason Plumlee or Kelly Olynyk could get the start at the five.
More News
-
Spurs' Victor Wembanyama: Questionable for Sunday•
-
Spurs' Victor Wembanyama: Erupts for 40 points in win•
-
Spurs' Victor Wembanyama: Will play Friday•
-
Spurs' Victor Wembanyama: Questionable for Friday•
-
Spurs' Victor Wembanyama: Ruled out for Wednesday•
-
Spurs' Victor Wembanyama: Doubtful for Wednesday•