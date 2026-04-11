Spurs' Victor Wembanyama: Questionable for Sunday
By RotoWire Staff
Wembanyama (ribs) is listed as questionable for Sunday's game against the Nuggets.
Although Wembanyama has already reached the 65-game threshold for end-of-season awards thanks to his appearance in the NBA Cup title game, he could still suit up in San Antonio's regular-season finale. The star big man would likely be limited if he's cleared to suit up, as he's still dealing with left ribcage soreness after sustaining a rib contusion in Monday's win over the 76ers.
