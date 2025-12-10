default-cbs-image
Wembanyama (calf) has been ruled out for Wednesday's game against the Lakers, Paul Garcia of ProjectSpurs.com reports.

Wembanyama will miss his 12th consecutive contest due to a left calf strain. However, the star big man was a full participant in Sunday's practice, which bodes well for his chances of returning in the near future. With the 21-year-old remaining on the shelf, Luke Kornet and Kelly Olynyk are candidates for increased minutes.

