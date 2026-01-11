Spurs' Victor Wembanyama: Starting Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Wembanyama will start against the Timberwolves on Sunday, Jared Weiss of The Athletic reports.
After coming off the bench in three straight outings following a two-game absence due to a left knee injury, Wembanyama will return to the starting five. It's unclear if the star big man will remain on a minutes restriction, though he has logged 26 minutes in back-to-back outings. With Wembanyama back in the starting lineup, Luke Kornet will slide to the second unit.
