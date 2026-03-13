Spurs' Victor Wembanyama: Won't play Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Wembanyama (ankle) is out for Thursday's game against the Nuggets, Jared Weiss of The Athletic reports.
Wembanyama tested out his right ankle injury during warmups, but he's simply not feeling healthy enough to give it a go. Luke Kornet and Kelly Olynyk are candidates to start in Wembanyama's place.
More News
-
Spurs' Victor Wembanyama: True game-time decision Thursday•
-
Spurs' Victor Wembanyama: Questionable for Thursday•
-
Spurs' Victor Wembanyama: Strikes for 39 points in victory•
-
Spurs' Victor Wembanyama: Another dominant performance•
-
Spurs' Victor Wembanyama: Paces San Antonio in comeback win•
-
Spurs' Victor Wembanyama: Strikes for 38 points in victory•