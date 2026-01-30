default-cbs-image
Gillespie (hand) is available for Thursday's game against the Pistons.

Gillespie is back after a one-game absence, and his return will likely result in Jordan Goodwin heading back to the second unit. Gillespie is averaging 13.4 points, 4.7 assists, 2.9 triples and 1.4 steals per game this season.

