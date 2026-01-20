default-cbs-image
Hartenstein (calf) has been ruled out for Wednesday's game against the Bucks.

Hartenstein hasn't played since Dec. 28 due to a right soleus strain and remains without a clear timetable for a return. The big man should be considered doubtful for Friday's game against the Pacers until Oklahoma City offers an update on his status.

