Thunder's Isaiah Hartenstein: Ruled out for Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Hartenstein (calf) has been ruled out for Wednesday's game against the Bucks.
Hartenstein hasn't played since Dec. 28 due to a right soleus strain and remains without a clear timetable for a return. The big man should be considered doubtful for Friday's game against the Pacers until Oklahoma City offers an update on his status.
More News
-
Thunder's Isaiah Hartenstein: Listed out for Monday•
-
Thunder's Isaiah Hartenstein: Won't go Saturday•
-
Thunder's Isaiah Hartenstein: Won't play Thursday•
-
Thunder's Isaiah Hartenstein: Sitting again Tuesday•
-
Thunder's Isaiah Hartenstein: Won't play Sunday•
-
Thunder's Isaiah Hartenstein: Out again Friday•