Thunder's Kenrich Williams: Out again Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (knee) won't play Sunday versus Portland.
Williams is recovering from a September knee procedure and he remains without an official timetable to return. He should be viewed as week-to-week and can safely remain on the waiver wire in fantasy leagues.
