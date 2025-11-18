Thunder's Kenrich Williams: Won't play Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (knee) has been ruled out for Wednesday's game against the Kings.
Williams underwent arthroscopic left knee surgery in late September and has yet to make his season debut. He can be considered week-to-week until the Thunder provide another update on his recovery.
More News
-
Thunder's Kenrich Williams: Won't play Monday•
-
Thunder's Kenrich Williams: Not yet ready for return•
-
Thunder's Kenrich Williams: To be re-evaluated in 6-8 weeks•
-
Thunder's Kenrich Williams: Undergoing knee surgery•
-
Thunder's Kenrich Williams: Scoreless in title game•
-
Thunder's Kenrich Williams: Sees 10 minutes in win•