McDaniels (rest) isn't listed on the Timberwolves' injury report for Wednesday's matchup against Portland.

McDaniels will suit up in Wednesday's regular-season opener after sitting out Friday's preseason loss to Philadelphia. The 25-year-old forward is coming off a productive 2024-25 campaign, during which he averaged 12.2 points, 5.7 rebounds, 2.0 assists and 1.3 steals in 31.9 minutes per game across 82 regular-season appearances.

