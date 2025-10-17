Timberwolves' Jaden McDaniels: Sitting out vs. Philadelphia
By RotoWire Staff
• 1 min read
McDaniels (rest) is out for Friday's preseason finale against the 76ers.
It's a maintenance day for McDaniels in the aftermath of Thursday's exhibition contest against the Bulls. The defensive-minded forward will now prepare for Wednesday's season opener against Portland.
