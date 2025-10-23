Timberwolves' Joan Beringer: Didn't play season opener
Beringer didn't see the floor during Wednesday's game against the Trail Blazers.
Beringer is competing for minutes in a crowded and talented frontcourt, led by Julius Randle, Naz Reid and Rudy Gobert. It remains to be seen whether he'll get much time on the floor during his rookie campaign.
