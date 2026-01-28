Timberwolves' Leonard Miller: Available Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Miller (back) is available for Wednesday's game against Dallas.
Miller is available off the bench Wednesday, but it's unlikely he'll take the court in a meaningful way. The forward hasn't logged double-digit minutes since the Nov. 17 victory over the Mavericks.
