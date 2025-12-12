Trail Blazers' Caleb Love: Scores nine points in loss
By RotoWire Staff
• 1 min read
Love registered nine points (4-9 FG, 0-5 3Pt, 1-1 FT), one rebound and four assists over 22 minutes during Thursday's 143-120 loss to the Pelicans.
The Trail Blazers have had several injuries to deal with, allowing Love to step into a larger role. Over the past six games, Love has seen 18.8 minutes per contest with 8.3 points, 1.7 rebounds, 1.7 assists, 0.5 steals and 1.2 three-pointers.
