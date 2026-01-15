Trail Blazers' Deni Avdija: Confirmed out for Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Avdija (back) will not play Thursday against the Hawks.
This is an expected update, with Avdija previously carrying a doubtful tag. For now, he can be considered day-to-day moving forward. Jerami Grant (Achilles) is likely to return to the lineup and could absorb a lot of Avdija's minutes.
