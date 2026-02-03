Trail Blazers' Deni Avdija: Confirmed out for Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Avdija (back) is out for Tuesday's game against the Suns.
No surprise here, as Avdija was previously labeled as doubtful. With Portland's star forward likely to miss his second straight game, more minutes will be available for guys like Sidy Cissoko, Jerami Grant and Robert Williams.
