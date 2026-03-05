Trail Blazers' Deni Avdija: Doubtful for Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Avdija is doubtful for Friday's game against the Rockets due to lower-back injury management.
Avdija is expected to miss a sixth consecutive contest Friday. The star forward's likely absence Friday should allow Scoot Henderson to claim a more sizable role, whether it be as a starter or a reserve.
More News
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Out again Wednesday•
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Iffy for Wednesday•
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Ruled out Sunday•
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Not playing Saturday•
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Unlikely to play Saturday•
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Out again Thursday•