Trail Blazers' Deni Avdija: Doubtful for Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Avdija (back) is doubtful for Saturday's game against the Lakers.
Avdija is set to sit out his third straight game Saturday, which should result in more minutes for Sidy Cissoko and Caleb Love. Jerami Grant and Shaedon Sharpe could see an uptick in usage with Avdija unavailable.
More News
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Confirmed out for Thursday•
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Termed doubtful•
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Won't play Tuesday•
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Leaves early with back injury•
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Exits to locker room•
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Goes for 41 points in narrow win•