default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Avdija (back) is doubtful for Saturday's game against the Lakers.

Avdija is set to sit out his third straight game Saturday, which should result in more minutes for Sidy Cissoko and Caleb Love. Jerami Grant and Shaedon Sharpe could see an uptick in usage with Avdija unavailable.

More News