Trail Blazers' Deni Avdija: Good to go
By RotoWire Staff
• 1 min read
Avdija (ankle) will play Wednesday against Cleveland.
Avdija will play through an ankle sprain Wednesday. The star forward has averaged 25.8 points, 7.1 rebounds and 6.1 assists in 34.2 minutes per contest over 21 games this season.
