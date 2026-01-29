default-cbs-image
Avdija is questionable for Friday's game against the Knicks due to a lower-back strain.

The star forward recently missed two games with the injury, so Portland is continuing to monitor his health. If Avdija can't give it a go Friday, Sidy Cissoko would likely jump into the starting lineup. More playing time would also be available for Caleb Love off the bench.

