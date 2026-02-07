Trail Blazers' Deni Avdija: Iffy for Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Avdija (back) is questionable for Saturday's game against the Grizzlies.
Avdija, who has missed the past three games for Portland, remains day-to-day. If he continues to miss time, the Trail Blazers will likely continue to lean on Jerami Grant and Sidy Cissoko.
More News
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Sitting Friday•
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Officially questionable•
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Doubtful for Friday•
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Confirmed out for Tuesday•
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Unlikely for Tuesday•
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Won't play Sunday•