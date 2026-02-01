default-cbs-image
Avdija (back) is listed as questionable for Sunday's game against the Cavaliers.

Avdija continues to pop up on the injury report due to a lower-back strain and is in jeopardy of missing his sixth contest in a 10-game span. If the star forward joins Jrue Holiday (personal) on the sidelines, Sidy Cissoko and Caleb Love would be candidates for increased playing time.

