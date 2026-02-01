Trail Blazers' Deni Avdija: Iffy for Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Avdija (back) is listed as questionable for Sunday's game against the Cavaliers.
Avdija continues to pop up on the injury report due to a lower-back strain and is in jeopardy of missing his sixth contest in a 10-game span. If the star forward joins Jrue Holiday (personal) on the sidelines, Sidy Cissoko and Caleb Love would be candidates for increased playing time.
More News
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Will play Friday•
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Iffy for Friday•
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Double-double in return to lineup•
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Will play Tuesday•
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Questionable for Tuesday•
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Won't play Monday•