Trail Blazers' Deni Avdija: Iffy for Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Avdija (back) is questionable for Wednesday's game against the Grizzlies.
Avdija is still managing a lower-back injury and is in danger of missing a fifth consecutive contest. If the star forward is ultimately ruled out, Sidy Cissoko and Vit Krejci would be candidates to see increased minutes, especially if Kris Murray (illness) is downgraded from questionable to out.
More News
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Ruled out Sunday•
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Not playing Saturday•
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Unlikely to play Saturday•
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Out again Thursday•
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Won't play Tuesday•
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Won't return Sunday•