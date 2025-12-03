Trail Blazers' Deni Avdija: Iffy for Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Avdija (ankle) is questionable for Wednesday's game against Cleveland.
Wednesday is the second half of a back-to-back for the Trail Blazers. If the star forward can't play due to an ankle sprain, Sidy Cissoko would be in line for more playing time.
