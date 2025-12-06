Trail Blazers' Deni Avdija: Nears double-double in defeat
By RotoWire Staff
Avdija generated 35 points (9-16 FG, 3-7 3Pt, 14-15 FT), nine rebounds, seven assists and one steal in 38 minutes during Friday's 122-116 loss to the Pistons.
Avdija erupted for an efficient 35 points, leading all players in points while attempting 14-plus free throws for the fifth straight game. The 24-year-old forward also led the Trail Blazers in assists and has dished out at least seven in each of his last five games. During that span, he has averaged 31.0 points, 10.0 rebounds and 9.2 assists across 37.6 minutes per contest.
