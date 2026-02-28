Trail Blazers' Deni Avdija: Not playing Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Avdija (back) has been ruled out for Saturday's game against the Hornets.
It'll be the third missed game in a row for Avdija as he continues to manage a lower-back injury, and his next chance to play will be the second leg of the Trail Blazers' back-to-back set against the Hawks on Sunday. Kris Murray, Sidy Cissoko (illness) and Jerami Grant should continue to operate in elevated roles for as long as Avdija is sidelined.
More News
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Unlikely to play Saturday•
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Out again Thursday•
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Won't play Tuesday•
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Won't return Sunday•
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Heads to locker room Sunday•
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Available to play•