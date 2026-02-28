default-cbs-image
Now Playing
Share Video
Link copied!

Avdija (back) has been ruled out for Saturday's game against the Hornets.

It'll be the third missed game in a row for Avdija as he continues to manage a lower-back injury, and his next chance to play will be the second leg of the Trail Blazers' back-to-back set against the Hawks on Sunday. Kris Murray, Sidy Cissoko (illness) and Jerami Grant should continue to operate in elevated roles for as long as Avdija is sidelined.

More News