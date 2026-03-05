Trail Blazers' Deni Avdija: Out again Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Avdija (back) has been ruled out for Wednesday's game in Memphis.
Avdija is set to miss his fifth straight game, although head coach Tiago Splitter did say during a recent interview that Avdija was getting close, so maybe he'll be able to get back out there for Friday's game in Houston. Sidy Cissoko and Vit Krejci will continue divvying up Avdija's minutes and Jerami Grant will see an uptick in usage.
