Trail Blazers' Deni Avdija: Out again
By RotoWire Staff
• 1 min read
Avdija (back) won't play in Saturday's game against the Grizzlies, Danny Marang of 1080 The Fan Portland reports.
Avdija will miss a fourth consecutive game due to a lower-back strain. His absence likely means Jerami Grant will draw another start. Avdija's next chance to play will come Monday against Philadelphia.
