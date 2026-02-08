default-cbs-image
Avdija (back) won't play in Saturday's game against the Grizzlies, Danny Marang of 1080 The Fan Portland reports.

Avdija will miss a fourth consecutive game due to a lower-back strain. His absence likely means Jerami Grant will draw another start. Avdija's next chance to play will come Monday against Philadelphia.

