Trail Blazers' Deni Avdija: Out vs. Lakers
By RotoWire Staff
• 1 min read
Avdija (back) has been ruled out for Saturday's game against the Lakers.
Avdija was initially added to the injury report as doubtful, and he's since been downgraded to out, which will mark his third straight absence. His next chance to return will arrive Sunday in Sacramento.
