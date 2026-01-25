Trail Blazers' Deni Avdija: Questionable for Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Avdija (back) is listed as questionable for Monday's game against the Celtics.
Avdija is in danger of missing a second consecutive contest due to a lower back strain he sustained in Thursday's win over the Heat. If the 25-year-old forward is ultimately ruled out, Sidy Cissoko and Rayan Rupert would be candidates for increased minutes.
