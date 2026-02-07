Trail Blazers' Deni Avdija: Sitting Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Avdija (back) has been ruled out for Friday's game against the Grizzlies, Danny Marang of 1080 The Fan Portland reports.
Avdija will miss a third consecutive game while continuing to recover from a back strain, and his next chance to play is in the second leg of Portland's back-to-back set Saturday against Memphis. Jerami Grant and Sidy Cissoko are the top candidates to start in Avdija's absence.
