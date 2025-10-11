Trail Blazers' Deni Avdija: Starting Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Avdija is in the starting lineup for Friday's exhibition against the Kings, Casey Holdahl of the Trail Blazers' official site reports.
Avdija is getting the start ahead of Jerami Grant in this one, which suggests that Grant is headed for a rest day. Joining Avdija in the starting unit will be Jrue Holiday, Shaedon Sharpe, Toumani Camara and Donovan Clingan.
