Trail Blazers' Deni Avdija: Termed doubtful
By RotoWire Staff
• 1 min read
Avdija (back) is listed as doubtful for Thursday's game against Atlanta.
Avdija sustained a back injury during Sunday's game, and after missing Tuesday's contest, he's likely to sit out a second consecutive game. Avdija's absence Tuesday allowed for Caleb Love to draw a start, and Love would likely start again Thursday if Avdija can't play.
