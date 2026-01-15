default-cbs-image
Avdija (back) is listed as doubtful for Thursday's game against Atlanta.

Avdija sustained a back injury during Sunday's game, and after missing Tuesday's contest, he's likely to sit out a second consecutive game. Avdija's absence Tuesday allowed for Caleb Love to draw a start, and Love would likely start again Thursday if Avdija can't play.

