Avdija (back) is listed as doubtful for Saturday's game against the Hornets.

Avdija is likely to miss a third consecutive contest while managing a lower-back injury. If the star forward is ultimately ruled out for the front end of this back-to-back set, Kris Murray, Sidy Cissoko and Jerami Grant would likely continue to soak up additional minutes.

